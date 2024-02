Breitbandausbau in Niederlungwitz zieht Sperrung der Hauptstraße nach sich

Im Glauchauer Ortsteil wird rund dreieinhalb Monate für schnelle Datenleitungen gebuddelt.

Glauchau.

Der Breitbandausbau im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz geht weiter und zieht die Sperrung einer fürs Dorf wichtigen Straße nach sich. Laut Stadtsprecherin Bettina Seidel wird die Hauptstraße von Montag, 4. März, an für mehrere Bauabschnitte des Projekts voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Kreuzung Am Vierseithof/Hauptstraße Hausnummer 1 bis zur Hausnummer 18. Die Bauarbeiten sind bis 21. Juni geplant. Die Umleitung für die Hauptstraße wird laut Seidel über die Lungwitztalstraße S 252 ausgeschildert. Längere Wege müssen auch Buspassagiere einplanen. Mehrere Haltestellen werden verlegt. In Richtung Glauchau jeweils an die Lungwitztalstraße und Richtung Lichtenstein an die Straße des Friedens. (kru)