Briefkasten in Meerane gesprengt

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in der Nacht zum Dienstag an der Heinrich-Heine-Straße.

In Meerane haben bislang unbekannte Täter einen Briefkasten gesprengt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Dienstag gegen 0.05 Uhr an der Heinrich-Heine-Straße nahe dem Hasensteig. Der oder die Täter sprengten den Briefkasten auf noch unbekannte Art und Weise, sodass...