Bundestags-Vizepräsidentin kommt nach Niederlungwitz

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), will am Freitagnachmittag das in Niederlungwitz entstehende soziokulturelle „Kulturhaus Klackx“ besuchen. Das ehemalige LPG-Sanitärgebäude an der Pappelstraße ist Station ihrer am Montag gestarteten „Demokratie-Tour“ durch Ostdeutschland,...