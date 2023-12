Café zur alten Kapelle in Meerane: Probleme mit der Heizung machen Winterpause erforderlich

Kaffee und Kuchen sollen am Mittwochnachmittag zum letzten Mal in diesem Jahr verkauft werden. Die Resonanz der Besucher stimmt die Café-Macher zuversichtlich.

Das Café zur alten Kapelle auf dem Friedhof in Meerane hat sich in den letzten Wochen großer Beliebtheit erfreut. Es war nach der Sanierung der Kapelle seit Oktober regelmäßig am Mittwochnachmittag geöffnet. „Teilweise gab es keine freien Plätze mehr, wir freuen uns über ein reges Kommen und Gehen. Unsere Erwartungen wurden...