Das neue Glauchauer Kulturhaus: Alles andere als ein Klacks

An der Pappelallee in Niederlungwitz entsteht ein Kultur- und Begegnungszentrum mit dem eigentümlichen Namen „Klackx“. Das dürfte in der Region seinesgleichen suchen.

Als vor fast fünf Jahren Tobias Winkler das alte LPG-Gebäude an der Pappelallee kaufte, ahnte er nicht, was später daraus werden würde. Damals begann er sein Tonstudio dort einzurichten. Doch nach und nach sind immer weitere Ideen dazu entstanden, was aus dem Haus werden könnte. Jetzt steht das Kulturhaus „Klackx“ im Glauchauer Ortsteil... Als vor fast fünf Jahren Tobias Winkler das alte LPG-Gebäude an der Pappelallee kaufte, ahnte er nicht, was später daraus werden würde. Damals begann er sein Tonstudio dort einzurichten. Doch nach und nach sind immer weitere Ideen dazu entstanden, was aus dem Haus werden könnte. Jetzt steht das Kulturhaus „Klackx“ im Glauchauer Ortsteil...