Das sind die Pläne der 1,0er-Abiturientinnen aus Glauchau und Waldenburg

Am Glauchauer Agricola-Gymnasium gibt es zwei Abiturientinnen mit 1,0: Liara Meyer und Luisa-Marie Müller. Müller hat bereits ein konkretes Ziel: „Ich möchte in Erfurt Grundschullehramt studieren“, sagt die 18-Jährige. Erfurt hat Müller bewusst gewählt: Es sei eine nicht zu große Stadt, in der es sich als Studentin gut leben lasse. Die...