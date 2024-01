Dauer der Blockade am Netto-Lager bei Meerane sorgt bei Bürgermeister für Unmut: „Auf den Lastern liegen Millionenwerte“

Traktoren versperrten am Mittwoch an zwei wichtigen Stellen die Durchfahrt zum Zentrallager in Guteborn. Sattelzüge des Discounters und der Lieferanten standen im Stau. Der Protest dauert bis Samstag.

Sattelzüge haben das Zentrallager von Netto-Marken-Discount in Guteborn bei Meerane am Mittwoch gar nicht oder nur mit großen Verzögerungen verlassen.