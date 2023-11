„Dreggsagg“ gastiert im Glauchauer Stadttheater

Ein selbsternannter Unhold steht am Samstag im Glauchauer Stadttheater auf der Bühne.

Glauchau.

Der fränkische Kabarettist und Comedian Michl Müller steht am Samstag ab 20 Uhr auf der Bühne des Glauchauer Stadttheaters. Im Programm „Verrückt nach Müller“ stellt der selbst ernannte „Dreggsagg“ aus der Rhön den Veranstaltern vom Glauchauer Kulturbetrieb zufolge „einen mitreißenden, authentischen Kabarett- und Comedy-Abend“ auf die Beine. Mit viel Freude werde von ihm der Alltag ins Komische gezogen. Besucher könnten sich „auf jede Menge Spaß, Wortwitz und Spitzen gegen alles und jeden, untermalt mit seiner unverwechselbaren Mimik und Gestik“ freuen. Frei nach dem Motto „Nicht verrückt machen lassen, sondern selbst verrückt sein“. Restkarten gibt es in drei Kategorien ab rund 30 Euro an der Abendkasse. (kru)