Drei Autos in Unfall in Meerane verwickelt

Nach einem Zusammenstoß auf einer Kreuzung wurde noch ein dritter Wagen in Mitleidenschaft gezogen.

Meerane.

Die Polizei und die Versicherungen müssen sich nach einem Unfall am Donnerstagmorgen in Meerane um die Regulierung von Schäden an drei Autos kümmern. Ein Zusammenstoß zwischen drei Pkw hatte gegen 7.15 Uhr zu einem Sachschaden von etwa 8000 Euro geführt. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein 62-jähriger Ford-Fahrer auf der Kreuzung Johann-Sebastian-Bach-Straße mit einem VW, gesteuert von einem 32-Jährigen, der auf der Äußeren Crimmitschauer Straße unterwegs war. Der Ford wurde auf einen wartenden VW eines 54-Jährigen geschoben. Der VW des 32-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Alle Beteiligten blieben bei den Zusammenstößen laut Polizei unverletzt. (kru)