Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden in Glauchauer Malerbetrieb

Glauchau.

Das Polizeirevier Glauchau sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Firma im Glauchauer Gewerbegebiet im Ortsteil Jerisau. Laut einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion vom Dienstag nutzten bislang unbekannte Täter das Wochenende, um in einen Malerfachbetrieb an der Nikolaus-Otto-Straße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh lediglich eine zweistellige Bargeldsumme, hinterließen jedoch an Türen und Fenstern der Firma einen Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Ermittlungen laufen und die Beamten suchen Zeugen, die am Wochenende Personen in der Nähe bemerkt haben, die sich verdächtig verhielten und mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. (kru)Zeugentelefon 03763640