Einbrecher suchen unbewohnte Häuser in Glauchau und Hohenstein-Ernstthal heim

Gestohlen wurde in beiden Fällen, die sich zwischen Dienstag und Donnerstag dieser Woche ereigneten, unter anderem Buntmetall.

Glauchau/Hohenstein-Ernstthal.

Unbewohnte Häuser in Glauchau und Hohenstein-Ernstthal waren Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drangen zwischen Dienstag und Donnerstagmittag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Agricolastraße/Schulplatz in Glauchau ein. Sie entwendeten Kupferrohr im Wert von 300 Euro und hinterließen Sachschaden von circa 150 Euro. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, brachen Unbekannte die Kellertür eines Hauses an der Bernhard-Anger-Straße in Hohenstein-Ernstthal auf und nahmen ein Kupferkabel, ein Päckchen Kaffee und zehn Flaschen Radler im Wert von rund 1000 Euro mit. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier in Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640. (mib)