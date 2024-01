Einbruch in Arbeiterunterkunft in Glauchau

Die Täter hatten es vor allem auf Technik abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Arbeiterunterkunft an der Sonnenstraße in Glauchau. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, hatten sich unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 5 Uhr morgens und 14.30 Uhr Zutritt zu einem nahe der Hirschgrundstraße stehenden Mehrfamilienhaus verschafft und waren in eine Wohneinheit eingedrungen....