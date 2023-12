Einbruch und Ladendiebstahl in Meerane: Polizei sucht Zeugen

Jeweils noch unbekannte Täter drangen in ein Haus am Hermann-Löns-Weg ein und stahlen E-Zigaretten aus einem Tabakgeschäft an der August-Bebel-Straße.

Zu zwei Fällen von Diebstahl in Meerane sucht die Polizei Zeugen. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, waren am Montag zwischen 18 und 22.30 Uhr Unbekannte in ein Haus am Hermann-Löns-Weg eingedrungen und hatten Sachschaden von geschätzt 1000 Euro angerichtet. Was gestohlen wurde, werde noch geprüft. Am Dienstag gegen 17.30 Uhr stahlen zwei...