Einbruchserie in Glauchau: Tabakladen und Apotheke betroffen

Im Geschäft von Boris Schönhoff an der Schlossstraße in Glauchau wurde versucht, einzubrechen. Inhaber geht von Beschaffungskriminalität aus. Und es ist kein Einzelfall.

Der Junge wollte sicherlich Zigaretten. Da ist sich Boris Schönhoff ziemlich sicher. In seinem Wein- und Tabakgeschäft an der Glauchauer Schlossstraße hat es am Donnerstagfrüh einen Einbruchsversuch gegeben. Mit einem Hammer wurde das Sicherheitsglas der Eingangstür zertrümmert. „Die Scherben flogen meterweit in den Laden“, sagt...