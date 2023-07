Erneut junge Bäume in Glauchau abgeknickt

Erneut sind in Glauchau junge Bäume von Unbekannten umgeknickt worden. Getroffen hat der Vandalismus diesmal zwei Laubbäume auf dem Spielplatz in Voigtlaide, die erst kürzlich in der Nähe des neugestalteten Grillplatzes gepflanzt worden waren. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, wurde die Sachbeschädigung vermutlich am vergangenen...