Erneut Unfall zwischen Glauchau und Wernsdorf: Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeugwrack

Auf der Kreisstraße gab es am Sonntagabend bereits den dritten schweren Unfall innerhalb von neun Monaten. Kurz nach einer Linkskurve war ein Subaru-Fahrer gegen einen Baum geprallt.

Schwere Verletzungen hat ein 20-jähriger Mann am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Wernsdorfer Straße in Glauchau erlitten. Der Subaru-Fahrer prallte – auf dem Weg von Wernsdorf nach Glauchau – kurz nach einer Linkskurve in der Nähe der Kompostierfabrik gegen einen Baum. Er wurde im Autowrack eingeklemmt.