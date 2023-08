Exkursion: Von Glauchau und Hohenstein-Ernstthal nach Quedlinburg

Die Volkshochschule Zwickau bietet diesen Ausflug am 1. September an. Auf dem Programm stehen Besichtigungen auf dem Schlossberg und in der Altstadt.

Die Volkshochschule Zwickau lädt für Freitag, den 1. September, zu einer Exkursion nach Quedlinburg ein. Start ist 6.50 Uhr in Glauchau. Zudem kann in Hohenstein-Ernstthal und in Limbach-Oberfrohna zugestiegen werden. Vorgesehen sind die Besichtigung der aufwendig restaurierten Stiftskirche St. Servatii auf dem Quedlinburger Schlossberg sowie...