Ferienprogramm in der Kinderbibliothek Glauchau: Bilderbuch-Kino hautnah erleben

In der Kinderbibliothek Glauchau stehen weitere Veranstaltungen in den Sommerferien bevor. Das teilte Stadtsprecherin Adina Franke mit. Am Freitag, 28. Juli, erwartet die Grundschüler ein spannendes Bilderbuch-Kino im Schloss Forderglauchau, Schlossplatz 5a. Welche Geschichte von 10 bis 11 Uhr erzählt wird, bleibt eine Überraschung. Unter dem...