Feuerwehr aus Meerane rückt mit 28 Helfern aus: Das war der Grund für den Einsatz am Dienstagnachmittag

Die Einsatzstelle hat sich im Bereich der Hohen Straße befunden. Neben den Feuerwehrleuten waren auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort. Warum?

Mit fünf Fahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr aus Meerane am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. Der von Autofahrern in der Rettungsleitstelle gemeldete Brand in einem Garagenkomplex an der Hohen Straße hat sich vor Ort nicht bestätigt. Für die starke Rauchentwicklung gab es dagegen einen anderen Grund: Auf dem...