Führung im Friedwald in Waldenburg

Waldenburg.

Ein Friedwald als letzte Ruhestätte kann am Samstag in Waldenburg kennengelernt werden. Um 14 Uhr startet eine etwa einstündige Wanderung durch den Bestattungswald. Das teilte Loreen Last mit, sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen Friedwald mit Sitz im hessischen Griesheim. Försterinnen und Förster geben einen Einblick in die Natur und informieren über die verschiedenen Bäume als Grabstätte, den Ablauf der Beisetzung sowie die Kosten einer Beerdigung unter Bäumen. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter Ruf 06155 848100 oder online über die Website erfolgen. Treffpunkt ist an der Infotafel am Parkplatz, der über die Altenburger Straße zu erreichen ist. (fp)www.friedwald.de/waldenburg