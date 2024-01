Garage in Glauchau aufgebrochen: Hochwertige Autoteile gestohlen

In Niederlungwitz kam es zu einem Diebstahl von Autoteilen aus einer Garage. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro.

Glauchau.

Diebe sind im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz in eine Garage eingebrochen und haben hochwertige Fahrzeugteile und Werkzeug gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 12 Uhr und Samstag, 12.15 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang zu der Garage in der Straße Zum Vierseitenhof. Sie haben einen Satz BMW-Sommerkompletträder, einen Go-Kart-Motor sowie verschiedenes Werkzeug entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Der Sachschaden wird von der Polizei mit etwa 100 Euro beziffert. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03741 140 beim Polizeirevier Glauchau zu melden. (czd)