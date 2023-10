Gewalt an der Glauchauer Lehngrund-Oberschule: Was wirklich passiert ist

Seit ein paar Tagen wird ein Vorfall diskutiert, bei dem ein Schüler nach einer Auseinandersetzung mit Mitschülern ins Krankenhaus musste. Aber nicht alles, was dazu an Gerüchten in Umlauf ist, stimmt.

An der Lehngrund-Oberschule in Glauchau hat es in den letzten Wochen mehrere Fälle von Körperverletzung unter den Kindern und Jugendlichen gegeben. Insgesamt sind fünf davon bei der Polizei aktenkundig. In Glauchau wird seit ein paar Tagen vor allem ein Fall diskutiert.