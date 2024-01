Glatteis im Landkreis Zwickau: Wenn die Feuerwehr (fast) im Schritttempo zu Unfallstellen auf der A 4 fahren muss

Neben den winterlichen Straßenverhältnissen hat auch die fehlende Rettungsgasse die Anfahrt erschwert. Wie die Feuerwehrleute die Einsätze auf der Autobahn erlebt haben.

Die Unfallstellen liegen fast in Sichtweite: Zwei schwere Unfälle haben sich am Donnerstag auf der Autobahn A 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost ereignet. Innerhalb von rund sieben Stunden. Im morgendlichen Berufsverkehr geriet ein Opel ins Schleudern und kollidierte mit einem Laster. Am frühen Nachmittag knallten ein Mercedes und...