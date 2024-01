Winterwetter im Landkreis Zwickau: So ist die Lage am Donnerstag auf den Straßen

Autofahrer brauchen am Donnerstag mehr Zeit. Nach Unfällen mussten die B 173 in Zwickau und die B 175 in Langenbernsdorf voll gesperrt werden. Oft war Glatteis die Ursache für die Kollisionen.

Unangepasste Geschwindigkeit war am Donnerstagmorgen die Ursache für einen Unfall auf der Autobahn A 4. Zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost verlor gegen 8.15 Uhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er kollidierte mit der Mittelleitplanke und stieß anschließend... Unangepasste Geschwindigkeit war am Donnerstagmorgen die Ursache für einen Unfall auf der Autobahn A 4. Zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost verlor gegen 8.15 Uhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er kollidierte mit der Mittelleitplanke und stieß anschließend...