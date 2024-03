Glauchau: Autos am Markt beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen sind auf dem Glauchauer Markt zwei Autos durch bisher unbekannte Täter beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, machten sie sich nach Angaben von Zeugen gegen 4.05 Uhr an den parkenden Fahrzeugen zu schaffen. Dabei beschädigten sie demnach die Außenspiegel eines Skoda sowie eines Ford. Die beiden Unbekannten werden laut Information als männlich, dunkel gekleidet und mit ausländischem Akzent sprechend beschrieben. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung auf eine Summe von etwa 300 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Polizei in Glauchau entgegen, die Beamten sind erreichbar unter der Telefonnummer 03763 640. (bap)