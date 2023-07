Glauchau: Brüderstraße zwischen Nicolaistraße und Markt wird gesperrt

Die Brüderstraße in Glauchau ist vom 11. bis 27. Juli zwischen Nicolaistraße und Markt wegen eines Anschlusses an einen Mischwasserkanal gesperrt. Um ein Ausfahren aus Richtung Leipziger Straße (Fußgängerzone) zu gewährleisten, wird die Einbahnstraße laut Stadtverwaltung in der Nicolaistraße gedreht. Ein Ausfahren in Richtung Markt ist...