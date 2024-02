Glauchau: Bücherzelle brennt komplett ab

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Bränden in der Nacht zum Sonntag. Auch sechs Mülltonnen wurden in Brand gesetzt.

In der Nacht zum Sonntag gab es in Glauchau gleich zweimal Feueralarm wegen Brandstiftungen. Gegen 23.15 Uhr setzten Unbekannte drei Mülltonnen in Brand, welche neben einem Mehrfamilienhaus an der Arndtstraße standen. Kurz darauf brannten drei weitere Mülltonnen in der Mühlgrabenstraße. Die Tonnen wurden vollständig zerstört, es entstand...