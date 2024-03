Glauchau feiert 100 Jahre „Häschenschule“ ohne Anke Engelkes gepimpte Version

Vor 100 Jahren erschien das erfolgreiche Kinderbuch. Geschrieben wurde es allerdings zwei Jahre früher. Deshalb feierte die Stadt Kirchberg, in der Albert Sixtus damals lehrte, schon einmal die 100.

Auf die Schule freut sich Kindergartenkind Lilly Sommer schon sehr. Zum Glück geht es da nicht so streng zu wie damals vor 100 Jahren bei den Langohren, denen mit dem Rohrstock gedroht und die auch mal an den Löffeln gezogen wurden. Am Samstag schaute sich die Fünfjährige mit ihren Großeltern in der neuen Sonderausstellung im Museum Schloss...