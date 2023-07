Glauchau/Meerane: Vandalen knicken junge Bäume um

Bäume haben derzeit Stress, vor allem junge Bäume, die erst vor ein paar Jahren in die Erde kamen. Trockenheit setzt ihnen genauso zu wie Gewitterstürme. Jetzt sind noch weitere „Gegner“ der Bäume aufgetaucht, nämlich Vandalen. In mehreren Fällen sägten die unbekannten Täter an jungen Bäumen und knickten sie um.