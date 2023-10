Glauchau: Mülltonne in Brand gesetzt

Polizei sucht nach Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Leipziger Platz.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte eine Mülltonne am Leipziger Platz in Glauchau beschädigt. Gegen 23 Uhr wurde die Mülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Glauchau hat den Brand gelöscht. Durch das Feuer ist laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstanden. Zeugen zur Sachbeschädigung werden gesucht. Wer...