Glauchau: Polizei findet bei Verkehrskontrolle Drogen

Ein 23-Jähriger saß berauscht am Lenkrad, sein Beifahrer hatte Cannabis und ein Messer bei sich.

Mit insgesamt drei Anzeigen hat eine Verkehrskontrolle am Sonntagabend in Glauchau für einen 23-jährigen Autofahrer und seinen 17-jährigen Beifahrer geendet. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte, war das Auto mit den beiden Afghanen gegen 22.30 Uhr auf der Auestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle...