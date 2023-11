Glauchau: Seniorin beim Einkaufen im Penny-Markt bestohlen

In der Handtasche der Rentnerin befanden sich persönliche Dokumente und eine größere Menge Bargeld. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Glauchau. Bei einem Einkauf in Glauchau ist eine Seniorin Opfer von Dieben geworden.

Wie die Polizei mitteilt, war die 90-jährige Frau am Dienstagvormittag im Penny-Markt an der Lampertstraße unterwegs. Dabei stahlen Unbekannte die Handtasche der Rentnerin, die sie im Rollator verstaut hatte. In der Handtasche befanden sich persönliche Dokumente und eine größere Menge Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der mutmaßlichen Diebin um eine Frau im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, die mit einem weißen Mantel, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet war. Sie führte eine schwarze Handtasche bei sich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich im Glauchauer Revier zu melden. (jwa)