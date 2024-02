Meerane: Langfinger machen sich an Autos zu schaffen

In einem Fall wurde die Handtasche aus dem Pkw gestohlen, im anderen Fall ließen die Täter beide Kfz-Kennzeichen mitgehen.

Diebe haben sich in Meerane an zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurden einer 72-Jährigen am Freitagnachmittag aus ihrem Opel die Handtasche mit Portemonnaie, Dokumenten, Bargeld, Bankkarten sowie Handy mit pinkfarbener Hülle entwendet. Die Seniorin hatte ihr Auto nur kurze Zeit auf dem Parkplatz an der...