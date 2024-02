Sie wollte in Meerane nur einkaufen - Bei ihrer Rückkehr waren die Autokennzeichen weg

Dreister Diebstahl: Corsa war vorm Haupteingang eines Einkaufszentrums geparkt.

Unbekannte Täter haben am Freitagabend von einem Opel Corsa in Meerane beide Autokennzeichen gestohlen. Eine 19-jährige Fahrerin hatte den Corsa auf einem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Seiferitzer Allee abgestellt, um ihre Einkäufe zu erledigen. Insgesamt war sie laut Polizei etwa 40 Minuten weg und hatte ihr Auto sogar gleich in der...