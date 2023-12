Glauchauer Bahnhofsbuchhandlung erneut Ziel von Einbrechern

Gestohlen wurden Zigaretten und Rubbellose. Es war schon der dritte Einbruch innerhalb weniger Wochen.

Die Buchhandlung im Glauchauer Bahnhof ist erneut Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die bislang unbekannten Täter am Sonntag kurz nach Mitternacht zunächst Zugang zum Innenraum des Bahnhofsgebäudes an der Rosa-Luxemburg-Straße verschafft und waren von dort gewaltsam in die Buchhandlung eingedrungen. Gestohlen...