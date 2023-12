Glauchauer Bibliothek bleibt diesen Freitag geschlossen

Die Abgabefrist für entliehene Medien wird verlängert. Am Sonnabend und zwischen Weihnachten und Silvester ist wieder wie üblich geöffnet.

Die Stadt- und Kreisbibliothek „Georgius Agricola“ in Glauchau bleibt an diesem Freitag, dem 22. Dezember, geschlossen. Das hat Bettina Seidel von der Pressestelle der Stadtverwaltung Glauchau mitgeteilt. Die Rückgabe aller entliehenen Medien, die am 22. Dezember fällig gewesen wäre, werde deswegen bis zum 27. Dezember verlängert. Am...