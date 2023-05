Glauchauer OB auf der Anklagebank: Kommunalpolitik reagiert zurückhaltend

Die Hängepartie ist erst einmal vorüber. Das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat sich für die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen den Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) entschieden. Am 1. November soll die Hauptverhandlung beginnen. Darüber hatte am Mittwoch das Amtsgericht informiert. Die Staatsanwaltschaft wird dem...