Glauchauer Sachsenlandhalle im Notfall Flüchtlingsunterkunft: Was die Nutzer und Betreiber sagen

Der Landkreis Zwickau will im äußersten Notfall die Sachsenlandhalle in eine Flüchtlingsunterkunft verwandeln. Alle hoffen, dass es nicht so weit kommt.

Die Nachricht hat viele in Glauchau aufgeschreckt: Im Notfall könnte die Glauchauer Sachsenlandhalle eine Flüchtlingsunterkunft werden. Das zumindest sind die Pläne des Landkreises Zwickau, wenn im kommenden Jahr die Flüchtlingszahlen weit über die Prognosen ansteigen. Der Landkreis ist Eigentümer der Sachsenlandhalle.