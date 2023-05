Glauchauer Theatertruppe "Norah" spielt im Neuberinhaus

Das Glauchauer Amateur-Ensemble "Norah" gastiert mit einer letzten Vorstellung seines Stücks "Kommt da noch was?" am Sonntag um 17 Uhr im Neuberinhaus in Reichenbach. Laut dem Leiter des Neuberinhauses Severin Zähringer hat das Ensemble eine skurrile und witzige Theaterinszenierung ins Leben gerufen. Unter der Regie des Theaterprofis Tilo Nöbel...