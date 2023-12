Glauchauer wagen sich an das Weihnachtsoratorium

Nach der Coronapause wird die 150-jährige Tradition in der Glauchauer St. Georgenkirche fortgesetzt. Für den Oratorienchor ist dies eine Herausforderung.

Am Sonnabend wird um 17 Uhr das „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach in Glauchau aufgeführt. Abgesehen von der coronabedingten Unterbrechung findet die Aufführung in Glauchau nachweislich seit etwa 150 Jahren regelmäßig in der St. Georgenkirche statt. „In diesem Jahr werden die Kantaten 4 bis 6 erklingen“, sagt...