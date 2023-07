Hakenkreuze verunstalten monatelang eine Wand in Meerane

Seinen Namen will er in der Öffentlichkeit lieber nicht nennen. Aber was er zu erzählen hat, schockiert. Es geht um Hakenkreuzschmierereien an der Mauer entlang der Gerberstraße in Meerane. „Viele gehen daran vorbei und nehmen das einfach so hin“, sagt der Mann. Das Ärgerliche daran sei darüber hinaus, dass diese Hakenkreuze seit mehreren...