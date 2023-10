Halloween im Waldenburger Museum: Von echten Mumien und verkleideten Vampiren

Im und vor dem Naturalienkabinett herrschte am Samstag gruseliger Hochbetrieb. Große und kleine Gäste trugen schaurige Kostüme zur Schau und trauten sich an die besonderen Exponate ganz nah heran.

Also diese Jugend von heute. Echt jetzt. Die lässt sich nicht so leicht beeindrucken. Da macht sich Robert Kalwis die Mühe, sich in seinem Dracula-Kostüm vor seinem jungen Publikum aufzubauen und sich mit bedrohlichem Blick als Vlad Tepes vorzustellen, da kommt es von den Kindern ganz abgeklärt: „Der Pfähler.“ Die wissen Bescheid.