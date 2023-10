Halloween-Sause im Waldenburger Naturalienkabinett steigt schon am Samstag

Drei Tage vor dem eigentlichen Gruselabend können große und kleine Gestalten im Museum feiern, tanzen und basteln. Und sich vielleicht auch erschrecken.

Waldenburg. Vorfeiern ist am Samstag in Waldenburg möglich, vielmehr vorfristiges Gruseln. Denn bereits am Samstag, drei Tage vor der Halloween-Nacht, wird im Naturalienkabinett von 14 bis 22 Uhr die gruseligste Nacht des Jahres gefeiert. Das teilte Museumsleiterin Fanny Stoye mit.

Zwischen 14 und 18 Uhr können sich kleine Gäste in gepflegter schauerlicher Atmosphäre beim Kinderschminken selbst in Schreckensgestalten verwandeln und beim Basteln von gruseligen Masken austoben. Ab 15 Uhr stellt sich der Förderverein des Museums, der Wunderkammerrat, öffentlich vor und lädt anschließend zu einem Rundgang durch das Museum ein, um kommende Projekte vorzustellen, die noch Unterstützer suchen. Die Gäste können es sich bei Roster, Stockbrot, Waffeln und erfrischenden Getränken am Lagerfeuer gut gehen lassen.

Bewegt wird es ab 16 Uhr bei einer Mini-Disco mit DJ Ralle. Eine Jury wird auf Tanzbewegungen und Kostüme schauen. Die schönsten Kostüme werden um 18 Uhr prämiert.

Ab 18.30 Uhr bietet die Feuershow „Ignis Avis“ des Vereins „Dream“ ein feuriges Erlebnis auf dem Museumsvorplatz. Zudem starten um 19 Uhr und 21 Uhr Gruselführungen (Kosten: 8 Euro) durch das dunkle Naturalienkabinett mit Graf Dracula und der Blutgräfin. Für beide Führungen wird eine Anmeldung empfohlen (museum@waldenburg.de oder Ruf 037608 22519). (kru)