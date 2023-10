Hausmesse bei Rülke in Glauchau: Experten zeigen, wie Brennholz schnell und ohne blutige Hände gemacht wird

Kettensägen mit Akkus und Holzspalter erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Ganz wichtig ist, auch an Schnittschutzhose und Helm mit Gesichtsschutz zu denken.

Die Energiekrise sorgt für Brennholz-Boom. Das spürt neben den Holzhändlern, bei denen die Nachfrage rasant gestiegen ist, auch die Firma Rülke an der Auestraße in Glauchau. Dabei handelt es sich um einen Fachhandel für Industriebedarf, Werkzeuge und Motoren. Das Unternehmen hat 21 Mitarbeiter. „Der Bedarf an Kettensägen und Holzspaltern...