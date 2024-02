Proteste im Landkreis Zwickau am Donnerstag: Traktoren blockieren A-4-Auffahrt Glauchau-Ost

Autofahrer müssen bis zum frühen Nachmittag mit Behinderungen rechnen. An der Auffahrt stehen Autos - unter anderem mit einem mit Mist gefüllten Anhänger und einer Fahne der „Freien Sachsen“.

An der A-4-Anschlussstelle Glauchau-Ost kommt es am Donnerstag zu Behinderungen. Mit Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen werden die Auffahrten in Richtung Erfurt und in Richtung Chemnitz blockiert. Der Protest hat gegen 4 Uhr begonnen. Er soll, so teilt die Polizei per Verkehrsfunk mit, bis gegen 14 Uhr andauern. Aktuell gelten die...