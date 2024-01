Bauernproteste am Mittwochfrüh im Landkreis Zwickau: Misthaufen vor Supermärkten – blockierte Auffahrten zur A4

Vor zwei Supermärkten in Hartenstein wurde Mist abgeladen und ein Schild aufgestellt. Autofahrer können aktuell in Schmölln nicht auf die Autobahn fahren.

Landkreis. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden Misthaufen vor den Eingängen von zwei Supermärkten in Hartenstein abgeladen. Betroffen waren der Netto-Markt an der Lichtensteiner Straße und der Penny-Markt an der Stiftstraße. Darüber hat die Polizei am Mittwochfrüh informiert. "Vor den Eingängen lagen jeweils rund zwei Kubikmeter Mist", sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Zudem hätten sich dort Schilder mit der Aufschrift "Gegen rechts. Für den Mittelstand" befunden. Bisher ist unklar, wer hinter den Aktionen steckt. Bereits in der vergangenen Woche und am Montagfrüh gab es Blockaden rund um das Zentrallager von Netto Marken-Discount in Guteborn.

Geduld brauchen auch Autofahrer aus Werdau, Crimmitschau und Umgebung, die auf die Autobahn fahren wollen. Sie nutzen - über die Westtrasse kommend - vor allem die Anschlussstelle zur A 4 in Schmölln. Dort sind beide Auffahrten am Mittwochfrüh seit 5 Uhr blockiert. "Durch Traktoren und Kleintransporter", sagt ein Sprecher der Polizei in Gera. Er teilt mit, dass - nach aktuellem Stand - die dortige Kundgebung bis 14 Uhr laufen soll. Auch an weiteren Auffahrten in Thüringen gibt es laut Verkehrsfunk aktuell Blockaden. (hof)