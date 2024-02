HC Glauchau/Meerane ohne Vavlav Klimt: Wie lange fällt der tschechische Torjäger aus?

Der Handball-Oberligist aus Glauchau und Meerane muss im Abstiegskampf auf einen Leistungsträger verzichten. Auf seiner Position wechseln sich Tim Esche und Sebastian Poppitz ab.

Im Abstiegskampf muss Handball-Oberligist HC Glauchau/Meerane vorübergehend auf Vaclav Klimt verzichten. Der torgefährliche Rückraumspieler fällt mit einem Muskelfaserriss wahrscheinlich bis Ende März aus. Damit fehlt der Tscheche in den wichtigen Heimspielen gegen die HSG Freiberg an diesem Samstag und gegen den HSV Apolda am 16. März....