Hobbysportler gucken in Meerane in die Röhre: Soccer-Anlage und Basketballkorb bleiben sonntags künftig zu

Der Stadtrat hat in einer denkbar knappen Abstimmung eine neue Benutzungsordnung für Freizeitanlagen beschlossen. Die Einschränkungen werden unter anderem mit Lärmproblemen begründet.

Die Bälle dürfen auf einem Teil der Freizeitanlagen in Meerane künftig sonntags nicht mehr durch die Luft fliegen. Das betrifft die Soccer-Anlage am Bahnhof und den Basketballplatz am Hermann-Löns-Weg. Sie dürfen nur noch an Werktagen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 20 Uhr genutzt werden. An Sonn- und Feiertagen gilt hier ein Sport-Verbot....