Nach Sonntags-Sportverbot auf der Soccer-Anlage in Meerane: Gibt es noch eine Chance auf einen Kompromiss?

Nach der Entscheidung des Stadtrates hagelt es Kritik in den sozialen Netzwerken. Dort wird auch schon über eine Unterschriftensammlung nachgedacht. Wie die Reaktionen ausfallen.

Das Sport-Verbot an Sonntagen und Feiertagen auf einem Teil der Freizeitanlagen in Meerane sorgt in den sozialen Netzwerken für heftige Debatten. Nach einer Entscheidung des Stadtrates dürfen die Soccer-Anlage am Bahnhof und der Basketballkorb am Hermann-Löns-Weg nur noch von Montag bis Samstag genutzt werden.