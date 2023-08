Hühner aus Kita in Meerane gestohlen: Hat der Hahn zu laut gekräht?

Hausmeister Jens Langer traut seinen Augen nicht, als er 6 Uhr früh in einen leeren Hühnerstall schaut. „Über eine Woche lang habe ich daran gebaut, damit er ausbruchsicher ist“, sagt Langer, „und jetzt das!“ Die Streichelhühner der Kita Buratino wurden von dem Kita-Gelände an der Oststraße in Meerane gestohlen. Einfach so. Passiert...